Gasparri: «L’emergenza è cacciare i grillini». E strapazza Spadafora, Bonafede e la Azzolina (Di venerdì 7 agosto 2020) Non è possibile andare avanti con gli incapaci a Palazzo Chigi. «Mandare via i grillini dal governo del Paese è ormai una assoluta emergenza democratica». Lo afferma Maurizio Gasparri. La situazione è insostenibile, il Paese rischia grosso. «L’incompetente Spadafora, già amico e collaboratore di esponenti dell’intero arco politico-costituzionale, sta mettendo in crisi il mondo dello sport. Una realtà importante e preziosa per il Paese, non solo per le sue punte di eccellenza agonistica ma anche per la pratica di base». Gasparri attacca Spadafora: «È totalmente inadeguato» «Spadafora», aggiunge Maurizio Gasparri, «è totalmente inadeguato e perfino persone ... Leggi su secoloditalia

