Finanziamento di due progetti per il Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) Il primo riguarda l'analisi sierologica, il secondo è un apparecchio portatile per una rapida identificazione del virus

BERNA - Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) sostiene due progetti di ricerca del Politecnico di Losanna (EPFL) relativi al coronavirus. Il primo riguarda l'analisi sierologica ...