Dl Agosto vede il traguardo | cambia norma tasse sospese | sgravi per imprese al Sud

(Teleborsa) – Dopo aver trovato la quadra, non senza fatica, sullo spinoso nodo del blocco dei licenziamenti il decreto legge dal titolo " Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", il cosiddetto "decreto Agosto" – è finalmente approdato sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato poco dopo le 19 dal quale arriverà il semaforo verde a quello che è a tutti gli effetti un provvedimento "omnibus". L'ultimissima bozza è di ben 109 articoli. L'ultima versione del testo prevede che il 50% dei versamenti e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio dovranno essere saldati entro il 16 settembre in un'unica soluzione o in quattro rate entro dicembre mentre il restante 50% può essere spalmato in 24 rate (dunque due anni) a partire ...

Basterebbero poche righe di un suo editoriale per consegnare alla storia uno stile e un esempio: «Consideriamo il quotidiano un servizio pubblico, come i trasporti e l’acquedotto. Non manderemo nelle ...

RADICOFANI (SIENA) – Sabato 8 e domenica 9 agosto sono in programma due imperdibili pomeriggi di incontri alla Posta letteraria di Radicofani, gli ultimi di questa edizione. Il Bosco Isabella di Radic ...

