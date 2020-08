Covid-19, ecco i farmaci più promettenti finora (Di venerdì 7 agosto 2020) (foto: Sopa Images via Getty Images)Ancora non c’è una terapia risolutiva contro il nuovo coronavirus. La ricerca compie però diversi passi in avanti per individuare trattamenti e strategie di intervento sempre più in grado di contrastare Covid-19. Gli studi sul tema sono numerosissimi e in continua crescita: alla data del 31 luglio più di mille solo sulle terapie basandosi Clinicaltrials.gov, il registro dei trial attivi e conclusi gestito dai National Institutes of Health statunitensi. Da antivirali a antimalarici, da antinfiammatori senza dimenticare il plasma da guariti, tanti sono i farmaci – spesso autorizzati per uso off-label, fuori dalle loro indicazioni o per uso compassionevole – e tante sono le ricerche in corso in Italia e all’estero (qui sulla pagina dell’Aifa ... Leggi su wired

