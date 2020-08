Coronavirus, il duplice dramma di una madre: in coma, ignora la morte del figlio 18enne (Di venerdì 7 agosto 2020) Muhammad Bilal Zeb, 18 anni, di Bradford, è stato dichiarato morto sul posto nel fiume Yorkshire Dales dopo aver fatto una nuotata nel giorno più caldo dell’anno. Ora sua madre è in terapia intensiva e ignara della sua morte Avevamo già riportato la notizia della morte di Muhammad Bilal Zeb, il 18enne annegato il 31 luglio, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Enzaedma60 : RT @Filomen30847137: Con gli sbarchi, il #governoclandestino ottiene un duplice scopo: fa affari con i compari dell'accoglienza e accresce… - moriecla : RT @Filomen30847137: Con gli sbarchi, il #governoclandestino ottiene un duplice scopo: fa affari con i compari dell'accoglienza e accresce… - soteros1 : RT @Filomen30847137: Con gli sbarchi, il #governoclandestino ottiene un duplice scopo: fa affari con i compari dell'accoglienza e accresce… - Paola_zrz : RT @Filomen30847137: Con gli sbarchi, il #governoclandestino ottiene un duplice scopo: fa affari con i compari dell'accoglienza e accresce… - eterea_naive : RT @Filomen30847137: Con gli sbarchi, il #governoclandestino ottiene un duplice scopo: fa affari con i compari dell'accoglienza e accresce… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus duplice

NewNotizie

A seguito dell’emergenza COVID-19 le scuole state e sono tuttora (lo saranno nelle prossime settimane) al centro di un grande sforzo riorganizzativo in vista della riapertura in sicurezza a settembre ...Sbarchi su sbarchi. Senza sosta. Lampedusa è tornata a essere crocevia dell’immigrazione clandestina ma l’isola non può sopportare ancora per molto i flussi migratori delle ultime settimane. Lampedusa ...