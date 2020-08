Colto da infarto in spiaggia, anziano salvato da 18enne: “Nessuno è intervenuto per aiutarlo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Colto da infarto in spiaggia, anziano salvato da 18enne. “Dopo ho avuto un crollo emotivo”. Così Syria, giovane volontaria della Dolphin, a Il Messaggero. La ragazza ha salvato un uomo di 80 anni che è stato Colto da malore mentre passeggiava con la moglie su lungomare Marina di Palo. Nessuno, a parte lei, è intervenuto per aiutarlo. “Come si fa a restare distaccati in questi momenti?”. “Lei è Syria D’Amico, nostra concittadina impiegata sulle spiagge di Ladispoli con la Protezione Civile Dolphin nel progetto “E…State al Sicuro”. Ieri Sirya, al termine del suo turno di servizio, ha soccorso un uomo Colto improvvisamente da un malore ... Leggi su limemagazine.eu

