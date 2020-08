Beirut, Aoun non esclude che a causare l’esplosione sia stata una bomba o un missile. “Sarà l’inchiesta ad accertare se si è trattato di negligenza o di un’aggressione esterna” (Di venerdì 7 agosto 2020) Mentre il bilancio delle violente esplosioni che martedì scorso hanno svolto Beirut sale a 154 vittime, oltre 5mila feriti e 300mila sfollati, si fa strada tra le autorità libanesi l’ipotesi che a far esplodere il deposito di nitrato di ammonio sia stato un ordigno o, addirittura, un missile. Ad affermarlo è stato lo stesso presidente libanese, Michel Aoun, parlando di “un’aggressione esterna, con l’ausilio di un missile, di una bomba o di un altro mezzo”. Aoun, incontrando i giornalisti, ha detto che l’inchiesta dovrà appurare se si è trattato di “un’aggressione esterna o delle conseguenze di negligenza”. Il presidente libanese ha riferito, inoltre, di aver chiesto ... Leggi su lanotiziagiornale

