Assunzioni scuola, Lucia Azzolina: «Saranno assunti 85.000 docenti a tempo indeterminato» (Di venerdì 7 agosto 2020) Assunzioni scuola: in concomitanza con lo scadere dei termini per la presentazione delle ultime istanze d’iscrizione alle Graduatorie per le supplenze, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si fa portavoce della buona novella. “Assumiamo 84.808 insegnanti a tempo indeterminato, – ha affermato la rappresentante del dicastero di Viale Trastevere – me lo ha comunicato il ministro Gualtieri un’ora fa”. La notizia arriva su La7, durante la puntata di In Onda. “Il compito del Governo è assumere i precari e ci siamo riusciti”. Leggi anche >> Concorsi scuola 2020, boom di domande: più della metà over 40, 11 candidati per ogni posto Assunzioni scuola, ... Leggi su urbanpost

fanpage : Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria - Agenzia_Italia : Scuola: Azzolina, dal Mef ok a 84.808 assunzioni docenti - lucacarabetta : Dopo anni di tagli indiscriminati alla scuola, per la prima volta con @AzzolinaLucia abbiamo 7mld di investimenti i… - zazoomblog : Napoli nuove assunzioni a scuola: “Abbiamo bisogno di maestre” - #Napoli #nuove #assunzioni #scuola: - loureiro1966 : RT @MPenikas: Di nuovo la #Azzolina con una notizia terribile. Un altro disastro di questo governo di 'cialtroni' ed 'incapaci' 85mila #ass… -