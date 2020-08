Abbandonata a 9 mesi: dopo 26 anni cerca i genitori con un post su Facebook (Di venerdì 7 agosto 2020) Era il 17 settembre del 1994 quando una bambina di nome Emilie venne Abbandonata all’aeroporto di Parigi Orly. A distanza di 26 anni, la ragazza cerca ora risposte sulla propria origine, sui propri genitori e sul motivo alla base di quel gesto che le ha cambiato per sempre la vita. Per tentate di rispondere a tutte queste domande, ha affidato il suo appello a Facebook, nella speranza che qualcuno si faccia avanti raccontando una parte della storia ancora avvolta nel mistero. Abbandonata in aeroporto a 9 mesi “Secondo i dottori ero una bambina di circa 9 mesi quando sono stata Abbandonata – ha scritto Emilie su Facebook – Non ho alcuna informazione sulla mia ... Leggi su thesocialpost

