Willian Arsenal: a breve la firma sul contratto (Di giovedì 6 agosto 2020) Willian è a un passo dall’Arsenal: l’esterno brasiliano lascia il Chelsea e firma un contratto triennale con i Gunners L’Arsenal è vicinissimo al tesseramento di Willian, che si è liberato dal Chelsea a parametro zero. L’esterno brasiliano firmerà un contratto triennale nelle prossime ore. Come riportato dal Daily Mail, lo stallo della trattativa era dovuto a un mancato accordo sulle condizioni economiche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fra i pezzi pregiati che si trasferiranno a parametro zero nella prossima finestra di calciomercato c'è anche Willian, esterno offensivo brasiliano che ha chiuso la sua avventura al Chelsea. Accostato ...Probabile nuova avventura per Willian. Il calciatore brasiliano, infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, è ad un passo dalla firma con l’Arsenal. L’esterno in scadenza di contratto dal Chels ...