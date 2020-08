Viterbese, ufficiale: panchina ad Agenore Maurizi (Di giovedì 6 agosto 2020) VITERBO - Oggi comincia una nuova era in casa della Viterbese: la società laziale ha annunciato l'arrivo in panchina di Agenore Maurizi. Ecco la nota ufficiale: "La società U.S. Viterbese 1908 è lieta ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Viterbese, ufficiale: panchina ad Agenore Maurizi: Il tecnico ciociaro ha firmato con i gialloblù fino al giugno 20… - tusciaweb : È ufficiale, Agenore Maurizi è il nuovo allenatore della Viterbese Viterbo - È ufficiale, Agenore Maurizi è il nu… - CalcioPillole : La #Viterbese ha annunciato il suo nuovo allenatore tramite una nota ufficiale: si tratta di Agenore #Maurizi che h… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Viterbese, Maurizi in panchina: contratto annuale - sportli26181512 : Catanzaro, Calabro è il nuovo tecnico: ufficiale: L'ex Viterbese ha firmato un contratto biennale -