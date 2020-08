Una granita per chi raccoglie la plastica in spiaggia, l'iniziativa di FdI per l'estate (Di giovedì 6 agosto 2020) granita per chi raccoglie la plastica in spiaggia, l'iniziativa di Fdi per l'estate. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha partecipato a una iniziativa del partito a Ostia. Allestito un gazebo nei pressi delle spiagge con dei contenitori per raccogliere la plastica. Chi recupererà la plastica dalle spiagge avrà in omaggio una granita tricolore. Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo

FratellidItalia : ?? L'iniziativa di #FratellidItalia ad Ostia: Difendi l'ambiente, raccogli i rifiuti che trovi in spiaggia e portali… - LauShot77 : RT @FratellidItalia: ?? L'iniziativa di #FratellidItalia ad Ostia: Difendi l'ambiente, raccogli i rifiuti che trovi in spiaggia e portali al… - Vito_Cipolla : RT @FratellidItalia: ?? L'iniziativa di #FratellidItalia ad Ostia: Difendi l'ambiente, raccogli i rifiuti che trovi in spiaggia e portali al… - Nicola23453287 : RT @FratellidItalia: ?? L'iniziativa di #FratellidItalia ad Ostia: Difendi l'ambiente, raccogli i rifiuti che trovi in spiaggia e portali al… - Ale_vln : RT @FratellidItalia: ?? L'iniziativa di #FratellidItalia ad Ostia: Difendi l'ambiente, raccogli i rifiuti che trovi in spiaggia e portali al… -

Ultime Notizie dalla rete : Una granita How to: i trucchi per una granita perfetta Agrodolce Una granita per chi raccoglie la plastica in spiaggia, l'iniziativa di FdI per l'estate

Granita per chi raccoglie la plastica in spiaggia, l'iniziativa di Fdi per l'estate. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha partecipato a una iniziativa del partito a Ostia. Allestito un gaz ...

'Spiagge Pulite', al via con Giorgia Meloni da Ostia la campagna ecologista di FdI

Meloni: "Grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Nazionale Gelatieri italiani, presente con degli stand vicino alle spiagge, sarà possibile avere in regalo un gelato o una granita tricolori ...

Granita per chi raccoglie la plastica in spiaggia, l'iniziativa di Fdi per l'estate. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha partecipato a una iniziativa del partito a Ostia. Allestito un gaz ...Meloni: "Grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Nazionale Gelatieri italiani, presente con degli stand vicino alle spiagge, sarà possibile avere in regalo un gelato o una granita tricolori ...