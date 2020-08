UFFICIALE – Alexis Sanchez a titolo definitivo all’Inter: il comunicato (Di giovedì 6 agosto 2020) Alexis Sanchez è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ora è anche UFFICIALE: Alexis Sanchez è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Il cileno, dopo il prestito di questa stagione, rimarrà ancora in nerazzurro per le prossime tre stagioni. Il comunicato. “FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023“ L'articolo UFFICIALE – Alexis Sanchez a titolo ... Leggi su intermagazine

