Treni, stadi e discoteche: regole ancora rigide nel prossimo Dpcm (Di giovedì 6 agosto 2020) Confermare la distanza sui Treni di un metro, stadi ancora chiusi al pubblico e ancora niente discoteche al chiuso. Sono queste le indicazioni per il prossimo Dpcm che arrivano sia dal Comitato ... Leggi su gazzettadelsud

HuffPostItalia : Il Cts conferma la distanza di un metro sui treni. Capienza al 50% anche per i regionali - cdghietta : RT @HuffPostItalia: Il Cts conferma la distanza di un metro sui treni. Capienza al 50% anche per i regionali - danielecina : RT @HuffPostItalia: Il Cts conferma la distanza di un metro sui treni. Capienza al 50% anche per i regionali - Miti_Vigliero : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, il Cts conferma la #distanza di un metro sui #treni. Capienza al 50% anche per i #regionali. E adesso, che… - lucianoghelfi : #Coronavirus, il Cts conferma la #distanza di un metro sui #treni. Capienza al 50% anche per i #regionali. E adesso… -