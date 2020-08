Temptation Island incendio | sede del reality in fiamme | trovata lettera minatoria (Di giovedì 6 agosto 2020) Situazione Temptation Island incendio: un atto di origine dolosa fa scaturire la fiamma distruttrice del fuoco proprio dove viene girato il reality Mediaset. Un incendio ha colpito la sede storica di ‘Temptation Island‘. Si tratta dell’hotel Is Morus Relais, che sorge in Sardegna. La struttura ricettiva in Sardegna ha visto il divampare delle fiamme nelle … L'articolo Temptation Island incendio sede del reality in fiamme trovata lettera minatoria è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - forfrida : RT @luca_p74: La politica (ormai) è diventata una tale farsa che Temptation Island a confronto è un programma di alta cultura. - Today_it : Incendio nell'hotel che ospita il set di Temptation Island - TRASHPERSON18 : Temptation Island 7 (2019): Katia Fanelli versione “massaggiatrice fotonica” -