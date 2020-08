Svelata la tracklist di Smile di Katy Perry, 12 tracce tutte da solista? (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo aver posticipato l'uscita dell'album, Katy Perry ha comunicato la tracklist di Smile: 12 brani, tra cui alcuni già pubblicati come singoli promozionali, compongono il sesto disco in studio della popstar californiana, successore del fallimentare Witness. Svelata con una foto in cui i titoli sono distribuiti col rispettivo numero della posizione su una sorta di palle da biliardo, la tracklist di Smile si apre con un brano noto già da un anno, Never Really Over, pubblicato nella primavera del 2019. Il disco contiene anche gli altri brani già noti Harleys in Hawaii e Daisies, il penultimo singolo della Perry, e ovviamente la titletrack Smile, rilasciata lo scorso luglio: un singolo che avrebbe dovuto ... Leggi su optimagazine

