Su Rai Parlamento confronti e tavole rotonde per referendum e regionali (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rai Parlamento parte con un fitto calendario di tribune elettorali per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni regionali, in vista dell'Election Day del 20 e 21 settembre.In particolare Rai Parlamento sarà impegnata dal 10 agosto al 18 settembre su tutte e tre le reti generaliste della Rai e alla radio con 37 appuntamenti informativi negli spazi di comunicazione politica indicati dalla delibera della Commissione di Vigilanza Rai. “Un doppio impegno per Rai Parlamento: formula chiara ed innovativa per spiegare a tutti i cittadini le ragioni del sì e quelle del no nel referendum ed informare sulle elezioni regionali”, spiega il direttore Antonio Preziosi.Anche per le ... Leggi su iltempo

Zavoli, quando in Vigilanza Rai si ascoltava e si imparava

La straordinaria, ricca e feconda vita terrena di Sergio Zavoli ci descrive una persona che ha cambiato in profondità il mondo della televisione, del giornalismo di inchiesta, di come si raccontano le ...

