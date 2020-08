Strage di Capaci, le parole dell’ex spia Narracci svelano certi atti ‘irrituali e illegittimi’ del Sisde (Di giovedì 6 agosto 2020) Nell’album fotografico del biennio ’92-’93 un posto tra i protagonisti – quelli che stanno con il bene e quelli che stanno con il male, comparse, vittime innocenti, coloro guardano tacendo, e chi altri abbia avuto in sorte di passare in quel tempo tra quei fatti – spetta anche a Lorenzo Narracci, l’ex spia del Sisde, numero due del Centro di Palermo dal 2 dicembre 1991 alla fine del 1992. Molto vicino a Bruno Contrada, coinvolto in una inchiesta da cui è uscito completamente pulito, ipotizzato bersaglio della Strage di Fauro – viveva proprio lì – Narracci è tornato di recente (22 luglio scorso) su quei giorni terribili, in occasione del processo in corso a Caltanissetta per i depistaggi dell’inchiesta su via ... Leggi su ilfattoquotidiano

