Sondrio, egiziano violenta quattro donne in una notte. Le fermava con una scusa, poi… (Di giovedì 6 agosto 2020) Da giorni la città di Sondrio era in preda al panico. Finalmente è stato arrestato all’alba il giovane autore di quattro violenze sessuali. Tutte commesse nella notte dello scorso 2 agosto ai danni di alcune ragazze che, in momenti diversi, stavano rincasando. Il fermo è stato effettuato dagli investigatori della Squadra Mobile della questura di Sondrio. Hanno condotto le indagini in tempi rapidi dopo la denuncia della vittima di uno dei pesanti approcci a sfondo sessuale. E’ stato Il Giorno a darne notizia. Strupri a Sondrio, egiziano arrestato Una delle vittime ha dichiarato di essersela vista brutta. Il suo racconto è stato dolente ed è tutt’ora sotto choc. Ha faticato non poco a sfuggire ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio egiziano Sondrio, egiziano violenta quattro donne in una notte. Le fermava con una scusa,... Secolo d'Italia Sondrio, aggredì sessualmente quattro donne in una sola notte: arrestato un 26enne egiziano

Nel giro di una sola notte avrebbe aggredito sessualmente ben quattro donne: pochi giorni dopo, il colpevole potrebbe essere già finito in manette. Un giovane di origine egiziana, di 26 anni, è stato ...

Preso il molestatore del centro

E’ stato arrestato dalla Polizia il presunto autore di tre violenze sessuali (e di un tentativo) nella notte di domenica scorsa. E’ un uomo di 26 anni di origine egiziana, senza precedenti penali.

