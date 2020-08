Siviglia-Roma, poco gioco e una difesa ballerina: i giallorossi escono dall’Europa League strapazzati 2 a 0 dall’ex ds Monchi (Di giovedì 6 agosto 2020) Esce di scena Pallotta dalla Roma, esce di scena la Roma dall’Europa League. Nel giorno in cui, in casa giallorossa, le difficoltà, i contrasti e le distanze ormai insanabili del presente lasciano spazio al futuro con l’arrivo del Gruppo Friedkin, fa capolino anche il passato: è il Siviglia dell’ex Monchi ad eliminare la Roma dalla competizione europea. Agli ottavi giocati a Duisburg in partita secca la spuntano gli andalusi dell’ex direttore sportivo giallorosso, quello che Pallotta definì “dono del cielo” quando lo portò a Roma strappandolo proprio agli spagnoli dopo le cinque Europa League vinte. Lo stesso a cui il presidente americano ha poi attribuito campagne acquisti esose e ... Leggi su ilfattoquotidiano

