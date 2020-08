Simest, da oggi finanziamenti anche per progetti all’interno dell’Ue (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Da oggi i finanziamenti per l’internazionalizzazione che Simest eroga su risorse pubbliche gestite per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale verranno ulteriormente potenziati, ampliati ed estesi a tutti i Paesi, anche all’interno dell’Unione europea. Lo annuncia la stessa Simest sottolineando che “la prima novità, fortemente attesa e trasversale a tutte le tipologie di finanziamento, è l’estensione dell’operatività anche ad investimenti realizzati o da realizzare all’interno dell’Unione europea”.‘Stiamo operando in stretto raccordo con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale -afferma il ... Leggi su calcioweb.eu

Il Sottosegretario Manlio Di Stefano ha incontrato oggi alla Farnesina il Presidente dell'Associazione ... DL "Agosto", volta ad integrare il Fondo Rotativo 394/81 di Simest con una nuova sezione ...

