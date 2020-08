Settanta volte Frank Zappa inedito - (Di giovedì 6 agosto 2020) Antonio Lodetti In "The Mother 1970" brani e concerti dello straordinario artista Finalmente ricominciano ad uscire i dischi dopo il buio periodo di lockdown. Riprendono anche a uscire i cofanetti celebrativi, come il quadruplo The Mothers 1970 dell'ineffabile Frank Zappa, che contiene una settantina di inediti di qualità. Si tratta dell'opera, recuperata da Joe Travers, di una delle formazioni più brevi ma importanti della band del compositore. Quella che annoverava George Duke al piano e al trombone, Jeff Simmons al basso e due personaggi simbolo del jazz rock e dell'avanguardia inglese: il batterista Aynsley Dunbar (cresciuto con John Mayall ha poi suonato con tutti a partire da Jeff Beck e David Bowie, ha formato la Aynsley Dunbar Retaliation ed è entrato nella R'n'R Hall of Fame per la militanza nei Journey) e il ... Leggi su ilgiornale

castavwuke : @calumflawIess io manco dopo settanta volte capisco... - _la_pizia : Non sette, diciassette o settanta volte sette, ma tutte le volte che saprà assurgere a viatico di salvezza. Itiner… - pecorellesmarr1 : @Pontifex_it Perdono sì (sino a settanta volte sette) ma non peccare più! «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in po… - plutoniss : Non io che so il discorso a memoria e lo ripeto tipo preghiera settanta volte al giorno - FiorettiSimone : @carmine45380823 Settanta volte sette devi amare -

Ultime Notizie dalla rete : Settanta volte Settanta volte Frank Zappa inedito ilGiornale.it Marco Ferrari racconta Salazar, il dittatore che morì due volte

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 7 Agosto alle 21,30 al Molo dei Pescatori Marco Ferrari presenta “L’incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte” edito da Laterza nell’a ...

Nelle foto i mille volti di piazza Grande

La trasformazione dell’enorme area raccontata attraverso le foto di “Lucca com’era” in regalo dall’11 con il giornale LUCCA. Non è, probabilmente, la piazza più vissuta dai lucchese, titolo che spezza ...

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 7 Agosto alle 21,30 al Molo dei Pescatori Marco Ferrari presenta “L’incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte” edito da Laterza nell’a ...La trasformazione dell’enorme area raccontata attraverso le foto di “Lucca com’era” in regalo dall’11 con il giornale LUCCA. Non è, probabilmente, la piazza più vissuta dai lucchese, titolo che spezza ...