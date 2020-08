Scoperto a San Casciano dei Bagni un gigantesco santuario dedicato al dio Apollo (Di giovedì 6 agosto 2020) Siena, 6 agosto – La Toscana è terra ricca di storia, sicuramente tra le più antiche della civiltà italica e, dalla costa dall’entroterra, dagli etruschi all’epoca moderna, non finisce mai di sorprenderci. Dopo i recenti ritrovamenti di anfore romane nel Mar Tirreno grossetano, una nuova incredibile scoperta è avvenuta in questi giorni durante la campagna di scavi di luglio e agosto 2020, nell’area del “Bagno Grande” a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Una scoperta epocale Una squadra internazionale di archeologi delle università di Siena, Dublino e Cipro, alle prese con ricerche presso le famose strutture termali di età romana di San Casciano dei Bagni, ha riesumato da una gigantesca struttura santuariale di età imperiale ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto San Archeologia: scoperto gigantesco santuario dedicato ad Apollo FirenzeToday Eventi, doppio appuntamento nel weekend con Mete Picene

Una scoperta eccezionale nelle terme di San Casciano dei Bagni

Proprio là sotto, dove i villeggianti amano stare ammollo nelle vasche termali colme di acqua dalle antichissime proprietà benefiche, si nascondeva un vero e proprio tesoro. Nell’antico borgo termale ...

