Salvini al contestatore: «Prendili tu i migranti e porta i loro barboncini a spasso» (Di giovedì 6 agosto 2020) «Se vuoi mantienilo tu chi arriva coi barconi, magari al migrante gli porti a spasso il barboncino». È fulminante la risposta di Matteo Salvini al disturbatore di turno. Il botta-e-risposta si consuma nella piazza di Cupra Marittima, nelle Marche. Il contestatore staziona a distanza di sicurezza dal palco dove il leader leghista arringa la folla. Regge tra le mani un’asta con inchiodato un cartello rosso. Naturalmente pro-migranti. Salvini lo cita come «quello lì». E gli si rivolge indirettamente ricordando che mentre i clandestini sbarcano «con l’anellino e l’orecchino», gli italiani sono tenuti a rispettare regole che rischiano di apparire assurde. Salvini in tour elettorale nelle Marche Salvini ne ... Leggi su secoloditalia

CUPRA MARITTIMA – Nel mini-tour di Matteo Salvini nel Piceno c’è stato anche spazio per una contestazione ‘silenziosa’. Alcuni cittadini hanno esposto cartelli contro la Lega e l’ex ministro dell’Inte ...Spettacoli e vetrine addobbate: oggi l’ultima delle tre serate. Qualche timore tra i commercianti per il comizio di Salvini in piazza Mazzini.