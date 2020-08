Roma-Friedkin, è fatta: finisce era Pallotta (Di giovedì 6 agosto 2020) (Adnkronos) - "AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. ("Friedkin")". Inizia così il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Roma. Accordo "ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione, e Friedkin assumerà alcune passività relative al Club (l'"Operazione”)". "L'Operazione sarà effettuata attraverso una cessione a ... Leggi su iltempo

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Cessione del club: vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin #SkySport… - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - GFI65 : Sono 10 anni che lavoro per un azienda Texana. Friedkin oltre ad essere pieno di soldi, come tutti i Texani gioca s… - cn1926it : UFFICIALE – #Roma, #Friedkin è il nuovo proprietario: il comunicato -