Roma, Fonseca: “Abbiamo meritato di perdere, io il principale responsabile” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Anche io sono deluso, ma abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è migliore di noi, ha giocato molto meglio. Dobbiamo accettare la loro superiorità, abbiamo fatto di tutto ma è stato difficile giocare contro di loro. in questo momento è facile trovare spiegazioni per la sconfitta. Il principale responsabile sono io senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà e questa è che il Siviglia è migliore di noi. Sì. Stavamo giocando bene con questo sistema, non avevamo motivo di cambiarlo. Anche in questo modo il Siviglia è stato migliore. È difficile accettarlo, ma è così”. Ha parlato così, al termine di Siviglia-Roma, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Roma, ... Leggi su calcioweb.eu

