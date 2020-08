Ricorso respinto, Trapani Calcio in Serie C (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo l’illusione, la doccia fredda. Il Trapani Calcio, salvo sul campo, retrocede in virtú dei due punti di penalizzazione. Il ritardo nei pagamenti degli stipendi é costato caro alla Società granata che vanifica gli sforzi sul campo degli uomini di Castori, nonché di tutto lo staff. La partita potrebbe continuare al Tar del Lazio, ma... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

