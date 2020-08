Riciclava soldi per il boss a Lugano (Di giovedì 6 agosto 2020) Sequestrati tre milioni di euro a un’avvocatessa di Milano legata al camorrista Vincenzo Guida. Leggi su media.tio.ch

MILANO - Per quasi vent’anni aveva gestito, in una banca di Lugano, un conto corrente sul quale sarebbero confluiti centinaia di migliaia di euro di due camorristi. Oggi la Guardia di finanza ha confi ...

Sequestrati 3 milioni di euro in casa dell'avvocatessa che riciclava i soldi della camorra

Gestiva un conto corrente in Svizzera intestato alla figlia di un boss e riconducibile alle attività della "banca della camorra". Con queste accuse la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno es ...

