Recovery Fund, siamo nelle nostre mani (Di giovedì 6 agosto 2020) siamo stati anni, tanti anni, a chiedere e a sperare che lo Stato abbandonasse quelle politiche di austerità senza se e senza ma, che “ci chiedeva l’Europa”, perché con ogni evidenza comprimevano l’economia avvitandoci in uno stato di perenne recessione. Anche se la povertà che ne derivava non era per tutti. Non è stata per tutti.I giovani non lavoravano, se non a tempo e coi contratti più strani, sempre più precari e sempre meno pagati, nel frattempo c″era chi si arricchiva, magari piangendo miseria e strepitando, ma si arricchiva.Adesso il COVID19 ha portato con sé una situazione di depressione economica tanto grande e diffusa da imporre alle “frugale” Europa politiche di deficit - e solidali per giunta -, una sorta di negazione della politica della UE degli ultimi anni. ... Leggi su huffingtonpost

