PS5: le spedizioni delle console next-gen sarebbero iniziate (Di giovedì 6 agosto 2020) Secondo un report di DigiTimes, alcune società taiwanesi tra cui ASE Technology e Greatek Electronics hanno entrambe avviato le spedizioni di PS5. ASE Technology è un fornitore di servizi di produzione e collaudo di semiconduttori, mentre Greatek Electronics è specializzata nell'assemblaggio e nel collaudo di circuiti integrati.Durante la conference call del primo trimestre, Sony aveva affermato che la produzione di PS5 stava progredendo senza intoppi. La società attraverso l'evento reveal ha presentato due modelli di PlayStation 5: una versione standard ed un'altra in formato all digital. Mentre una avrà un'unità disco Blu-ray Ultra HD, l'altra sacrificherà la funzione, probabilmente per offrire un prezzo inferiore.Inoltre, secondo recenti rumor, la società potrebbe tenere un altro evento reveal in cui ... Leggi su eurogamer

