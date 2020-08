PEC: posta elettronica certificata, come attivarla e costi (Di giovedì 6 agosto 2020) Con l’evoluzione costante della tecnologia e della globalizzazione ormai avere una PEC è quasi una necessità. La cosiddetta posta elettronica certificata è un utile strumento mediante il quale è possibile inviare e-mail in modo “sicuro”. Sostanzialmente, la mail in questione ha la medesima efficacia di una raccomandata con relata di notifica ergo ha una vera e propria efficacia legale. Non è un caso se molte volte per poter interloquire con la Pubblica Amministrazione o con determinate aziende è necessario munirsi di una PEC. Addirittura oggi per determinati servizi è obbligatoria, anche le imprese e le ditte individuali hanno l’onere di averne una, cosi anche i liberi professionisti e i privati cittadini sono “costretti” in determinate ipotesi ad ... Leggi su quotidianpost

