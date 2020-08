NBA – Lillard elogia Carmelo Anthony: “è un Hall of Famer, non ha mai smesso di essere clutch” (Di giovedì 6 agosto 2020) Più in forma che mai grazie a qualche kg in meno, ben inserito negli schemi di Portland e stimato dai compagni. Carmelo Anthony sta facendo la differenza, anche nella bolla di Orlando. Contro i Rockets, Melo ha messo insieme 15 punti e 11 rimbalzi, disputando una buona gara anche in difesa tanto da prendersi i complimenti di Damian Lillard che sul compagno si è espresso così: “ad essere onesto, non penso che perdi l’abilità di essere clutch, se ce l’hai è così e basta. È qualcosa che devi voler avere, devi essere disposto a ritrovarti in certe situazioni e divertirti in questi momenti, prendere quei tiri e sapere di poterli segnare. Quando lo abbiamo acquisito, molti avevano qualcosa dire su Melo. Cosa farà ... Leggi su sportfair

