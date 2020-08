Mirabelli: "Donnarumma vale 100 milioni, Çalhanoğlu colpo di cui vado fiero. Confermerei Ibra" (Di giovedì 6 agosto 2020) Massimiliano Mirabelli, concede una lunga intervista ai microfoni di Tutttosport parlando del Milan. Leggi su 90min

Donnarumma è ad un anno dalla naturale scadenza del suo contratto. Ancora una volta, come accaduto tre anni fa per Fassone e Mirabelli, la dirigenza rossonera è di fronte ad un bivio: accontentare ...Da vocabolario, Miopia è il difetto di rifrazione per cui l'immagine di oggetti lontani si forma rendendo la loro visione indistinta, mentre la visione degli stessi a breve distanza resta chiara e dis ...