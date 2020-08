Milan, ascolta Rangnick: “cambiare Pioli non avrebbe avuto senso, è vero” (Di giovedì 6 agosto 2020) “In seguito all’ottima serie di risultati del Milan dalla ripresa del campionato in poi, non era possibile chiudere l’affare. Indipendentemente dal punto di vista, se il mio o quello del club, non sarebbe stato intelligente farlo. Se mi metto nei panni dei Milanisti, che siano tifosi, giocatori o direttore sportivo, non avrei capito perché decidere di cambiare dopo un percorso del genere”. Si è espresso con grande sincerità Ralf Rangnick, intervistato da Süddeutsche Zeitung, in merito al suo mancato accordo con il Milan. Il manager tedesco aveva raggiunto un accordo preliminare con i rossoneri prima del lockdown, quando la squadra era in piena crisi e Pioli sembrava solo un traghettatore allo sbando. Il ritorno in campo del Milan ... Leggi su sportfair

rossi_alby : Ascolta Seu, invece di scrivere cazzate trovati un lavoro. Finirete molto male... - ArrigoFu : @Shjngo @pormeccartnei @ManUtd mo' te lo spiego, tu però ascolta: 1) Milan è stato escluso per triennio antecedente… - ale13_spino : @lucaserafini4 TI PUOI PRENDERE UNA BUONA RIVINCITA DAVANTI AL MILAN TWITTER ASCOLTA @ASpinelli98 - GFI65 : @gustatore @despaolo37 Ascolta io ho solo postato un messaggio confidenziale nascondendo il numero. Che tu sfruttan… - Willythevoice : @SpudFNVPN spud il migliore ascolta una cosa ci saranno novità societarie al Milan entro quest'anno? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ascolta Dall'obiettivo scudetto di Gasp al mercato del Milan: ascolta le notizie del giorno La Gazzetta dello Sport Paquetà sì, Paquetà no: come dovrebbe comportarsi il Milan con il brasiliano

Lucas Paquetà sarà il protagonista di una lunga telenovela di mercato ...

Pioli, chiodo fisso Milenkovic. Dopo la conferma (a sorpresa) il club lo ascolta

Il difensore serbo è il preferito dell’ex tecnico della Fiorentina. Lo fece giocare anche come terzino destro, dunque lo ritiene forte e duttile Nel capitolo «uscite» ci può essere Milenkovic, che que ...

Lucas Paquetà sarà il protagonista di una lunga telenovela di mercato ...Il difensore serbo è il preferito dell’ex tecnico della Fiorentina. Lo fece giocare anche come terzino destro, dunque lo ritiene forte e duttile Nel capitolo «uscite» ci può essere Milenkovic, che que ...