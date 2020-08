Maureen e Tony Wheeler, a spasso per un Lonely Planet (Di giovedì 6 agosto 2020) Quando si parla di grandi viaggiatori vengono in mente Marco Polo o Cristoforo Colombo e invece merita di essere raccontata anche la storia di una famosissima avventura commerciale che è cominciata con una vacanza: la luna di miele dei coniugi Wheeler, i fondatori della Lonely Planet. I due si conoscono un pomeriggio in un parco di Londra, si innamorano e si sposano l’anno dopo. Sembra l’inizio di una vita tranquilla: un lavoro stabile, figli, magari una casa vittoriana nella periferia di Londra. Invece i due hanno altri progetti. Hanno in testa l’Asia. Stiamo parlando del 1972 e dell’Asia si sa poco a livello di turismo e di vita quotidiana. Esistono solo viaggi di gruppo organizzati dalle agenzie turistiche e dai costi proibitivi, mentre i due hanno un budget romantico – ossia striminzito. Li attende un mondo sconosciuto. Leggi su vanityfair

Il libro "I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo" (Newton Compton), ci porta a conoscere la storia della vacanza avventurosa da cui è nata la più famosa delle guide mondiali, la Lonely Planet.

