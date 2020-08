“L’omosessualità malattia, causata anche dai vaccini”, frasi choc di un consigliere ex M5s a Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – L’omosessualità è una malattia, causata anche dai vaccini. “Lo dicono anche i biologi“. E bisognerebbe capire “perchè sia stata depennata dalle malattie mentali nel ’90”. A pronunciare queste frasi assurde è stato, ieri, il consigliere del XII Municipio di Roma Massimiliano Quaresima, ex Cinque stelle ora nel Gruppo Misto. Queste frasi sono state dette ieri, durante la seduta ufficiale del consiglio del XII municipio, che si è tenuta in videoconferenza in cui si discuteva dell’adesione alla campagna nazionale “Dà voce al rispetto”. Leggi su dire

