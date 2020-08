Libano, più di 135 morti e 5mila feriti, 4 ospedali fuori uso (Di giovedì 6 agosto 2020) Appello al Governo Italiano da Co-mai, Amsi e UMEM affinché attivi subito un corridoio Sanitario e umanitario e invii una delegazione di medici per la popolazione libanese. (Foto di youtube.com) La Comunità del mondo arabo in Italia(Co-mai), l'associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e l'unione medica euro mediterranea (UMEM) continuano a seguire la tragedia libanese con statistiche sempre in aggiornamento, data la gravità della situazione, in tutta la capitale (...) - Mondo / Libano, Attentato, , Esplosione, Beirut Leggi su feedproxy.google

SkyTG24 : Il giorno dopo le esplosioni che l'hanno colpita e che hanno provocato oltre 100 morti e più di 4mila feriti,… - Corriere : Esplosione a Beirut, i morti ora sono più di 100. Tossine nell’aria, «chi può se ne vad... - davidebanzato : Non ci sono parole per esprimere il #dolore vicini più che mai con tutto il #cuore #Libano #Beirut #Lebanon… - AnnaMar19130070 : RT @janavel7: Può un vice ministro degli Esteri confondere il Libano con la Libia? Sì, se è grillino. La cialtronaggine al potere (e poi c… - __Vale0__ : RT @Serena_Chen_03: Agosto è iniziato da 6 giorni e già : -esplosione in Libano -incendio in California -incendio ad Aquila 2020 cerca di c… -

