Leonardo, 160 mln per ammodernare i siti campani e rilanciare il gruppo. La crisi? Assorbita entro la fine del 2022 (Di giovedì 6 agosto 2020) “Per l’ammodernamento delle linee produttive nei soli siti campani del gruppo abbiamo messo mano a un piano di investimenti, attualmente in corso, da 160 milioni di euro”. Altro che taglio di investimenti, dunque. Così ai piani alti della Leonardo spa, il colosso italiano (e terzo in Europa per fatturato) attivo nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, rispondono alle voci, alimentate in una nota sindacale circolata nei giorni scorsi, nella quale veniva ventilata la riduzione del budget “sul carico di lavoro negli stabilimenti di Pomigliano e Nola”. Ma come stanno veramente le cose? La verità è che quello dell’Ad&S (il settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza) è uno dei settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della ... Leggi su ildenaro

leonardo_vilona : Sono passati 75 anni dallo scoppio della bomba atomica 'Little Boy' a Hiroshima. Era il 6 agosto 1945 quando il mon… - JoeCipolla_mi : @BonaventuraFan @FraPolll2 @__manuel__8 Leonardo ha un passivo di circa 100mln. Mirabello di circa 160. ok i dati s… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo 160 Leonardo, 160 mln per ammodernare i siti campani e rilanciare il gruppo. La crisi? Assorbita entro la fine del 2022 Il Denaro Leonardo, 160 mln per ammodernare i siti campani e rilanciare il gruppo. La crisi? Assorbita entro la fine del 2022

“Per l’ammodernamento delle linee produttive nei soli siti campani del gruppo abbiamo messo mano a un piano di investimenti, attualmente in corso, da 160 milioni di euro”. Altro che taglio di investim ...

Coronavirus, 402 nuovi casi e 6 decessi

"Per l'ammodernamento delle linee produttive nei soli siti campani del gruppo abbiamo messo mano a un piano di investimenti, attualmente in corso, da ...

“Per l’ammodernamento delle linee produttive nei soli siti campani del gruppo abbiamo messo mano a un piano di investimenti, attualmente in corso, da 160 milioni di euro”. Altro che taglio di investim ..."Per l'ammodernamento delle linee produttive nei soli siti campani del gruppo abbiamo messo mano a un piano di investimenti, attualmente in corso, da ...