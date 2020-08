Legge elettorale, Di Maio “La maggioranza troverà un accordo” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sulla Legge elettorale c’era un accordo e noi vogliamo rispettarlo. Credo che dopo il taglio dei parlamentari al Paese servirà una nuova Legge elettorale. Comprendo le preoccupazioni del Pd, l’accordo era che contestualmente alla riforma avremmo cambiato le regole del gioco: Legge elettorale e regolamenti parlamentari. Confido nel fatto che parlandoci, all’interno della maggioranza, troveremo una soluzione”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. All’orizzonte non sembrano esserci rischi per il governo: “Ma no, che c’entra. Abbiamo una coalizione di governo e facciamo una proposta. Poi vedremo chi vuole associarsi, ma ... Leggi su ildenaro

