L’app ECG di Samsung Galaxy Watch 3 è stata approvata negli Stati Uniti (Di giovedì 6 agosto 2020) Samsung ha ricevuto dall’FDA la necessaria autorizzazione per l’app elettrocardiogramma di Samsung Galaxy Watch 3 L'articolo L’app ECG di Samsung Galaxy Watch 3 è stata approvata negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

DragonflyDr : @nicoplanner @sararigby7 Quell’App è utile in caso di fibrillazione atriale, non riconosce tutti i tipi di aritmie e non referta l’ecg. - nicoplanner : @sararigby7 In realtà l’Apple Watch con l’app per l’ecg è fatta molto bene e studi hanno dimostrato che è molto affidabile -

Ultime Notizie dalla rete : L’app ECG Attacco cardiaco e coronavirus: in alcuni casi colpisce il cuore Corriere della Sera