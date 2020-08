La Roma è di Friedkin, c'è l'accordo preliminare: finisce l'era Pallotta (Di giovedì 6 agosto 2020) L'AS Roma è di proprietà del gruppo Friedkin: la firma dell'accordo preliminare arriva nella notte e chiude l'era Pallotta. L'operazione da circa 600 milioni di euro, debito compreso, segna un nuovo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Di seguito il comunicato della Roma, che annuncia la firma dell'accordo vincolante con Dan Friedkin. AS Roma SPV, LLC ("AS Roma SPV"), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il "Club"), annuncia ...