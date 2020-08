Juventus Lione, Garcia punge Sarri: “Rispetto a prima, prendono più gol” (Di giovedì 6 agosto 2020) Juventus Lione – Il tecnico della squadra francese, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa sul match in programma domani allo Stadium. Depay e compagni partono con un vantaggio di una rete, concretizzatasi nel match di andata. L’ex Roma ha però confermato che scenderanno in campo in maniera propositiva. Juventus Lione: la strategia degli ospiti Garcia, infatti, vorrebbe puntare sul punto debole della squadra di Sarri. La fase difensiva è il tallone d’Achille dei bianconeri che, rispetto agli scorsi anni ha subito molte reti.Le parole: Leggi anche:Jorginho Juventus, l’agente: “Buon rapporto con Sarri, ma per ora…”“Di solito quando vinci 1-0 all’andata la ... Leggi su juvedipendenza

