Il presidente Macron visita Beirut dopo l’esplosione (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha offerto il sostegno della Francia alla capitale libanese di Beirut. Ha chiesto all’élite politica del Paese di fare riforme rapide e urgenti. “Se non verranno effettuate riforme, il Libano continuerà a soffrire”, afferma Macron. La visita del presidente Macron a Beirut L’esplosione di martedì è l’ultimo colpo per un … Leggi su periodicodaily

