Grande Fratello Vip, spoiler di Patrizia De Blanck: "Gabriel Garko sarà nella Casa" (Di giovedì 6 agosto 2020) Patrizia De Blanck ha accidentalmente rivelato che Gabriel Garko ed altri due volti noti dello spettacolo saranno suoi coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo spoiler di Patrizia De Blanck potrebbe mandare all'aria i piani del Grande Fratello Vip, almeno quelli di segretezza. Pare che Gabriel Garko sarà uno dei concorrenti del reality, almeno stando alle parole della contessa. Che, non paga, avrebbe "confermato" anche altri due nomi già trapelati. Alfonso Signorini sta allestendo un'edizione del Grande Fratello Vip ricca di personaggi di primo piano, fino ad ... Leggi su movieplayer

Marco Liorni compie 55 anni. Il conduttore, nato il 6 agosto del 1965 a Roma, si è imposto negli ultimi anni come un volto simbolo della Rai, accompagnando i telespettatori di Rai1 in diverse fasce de ...E’ attesissima la prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto nuovamente da Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo. La casa più spiata d’Italia debutterà il 14 settembre su Canale 5 ...