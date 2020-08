Firenze, 'Prof fa sesso con studentessa 17enne'. La denuncia del preside dopo lettere anonime: indaga la polizia (Di giovedì 6 agosto 2020) Sospetti sulla natura dei rapporti intrattenuti tra un docente di un liceo di Firenze e una sua alunna di 17 anni. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia, dopo la denuncia fatta dalla ... Leggi su leggo

Quelle voci di corridoio nel giro di poche settimane non solo si sono intensificate, ma sono diventate delle vere e proprie accuse. Non solo a voce, perché sulla scrivania della preside sono comparse ...Sospetti sulla natura dei rapporti intrattenuti tra un docente di un liceo di Firenze e una sua alunna di 17 anni. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia, dopo la denuncia fatta dalla pres ...