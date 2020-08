Europa League, ai quarti anche Wolverhampton e Basilea (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono Wolverhampton e Basilea le ultime due qualificate ai quarti di finale di Europa League. Gli inglesi hanno eliminato l'Olympiacos, 1-0, dopo l'1-1 di Atene, e martedì a Duisburg sfideranno il ... Leggi su gazzetta

Inter : ?? | NEXT Il nostro avversario ai quarti di finale di @EuropaLeague sarà il @bayer04fussball ??… - OptaPaolo : 8 - Romelu #Lukaku ha segnato in 8 gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del t… - Eurosport_IT : 8 gol in 8 gare consecutive in Europa League tra Everton e Inter, Romelu #Lukaku ha eguagliato il record di Alan Sh… - Faber1927_ : @RiccardoValoti FENOMENO monchi me sembra esagerato, per carità bravissimo in quella realtà ma i fenomeni sono altr… - paolorm2012 : Roma fuori dall'Europa League, la Lazio festeggia l'ingresso in Champions citando Dante -