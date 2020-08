Dzeko: «Siamo pronti a dare tutto per passare il turno» (Di giovedì 6 agosto 2020) Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti prima dell’inizio del match contro il Siviglia Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Siviglia. Le sue parole. SIVIGLIA – «Dobbiamo fare una partita importante contro un avversario tosto. Siamo pronti a dare tutto per passare il turno. Ultimamente stiamo facendo molto bene, abbiamo vinto tante partite e giocando bene. Siamo pronti». CESSIONE SOCIETÀ – «Non è una motivazione extra ci sono altre persone che pensano a queste cose. Noi Siamo al 100% qui a Duisburg per provare a far di tutto per ... Leggi su calcionews24

siamo_la_Roma : ??? Le parole di #Dzeko ?? Prima di #SivigliaRoma ?? Per vincere oggi serve una partita importante #ASRoma - VoceGiallorossa : ???@EdDzeko: 'Cambio di proprietà? Siamo motivati al 100% per passare il turno' Leggi qui le dichiarazioni integrali… - sportface2016 : #Siviglia, le parole di #Monchi sulla pericolosità della #Roma - forzaroma : #Dzeko: “Il cambio proprietà non ci serve a motivarci, lo siamo già. È il nostro momento migliore” #ASRoma… - TuttoASRoma : PRE SIVIGLIA-ROMA Dzeko: “Siamo pronti” -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Siamo Amarcord, 6 agosto 2015: Dzeko sbarca a Fiumicino (FOTO/VIDEO) Siamo la Roma Europa League: Siviglia Roma LA DIRETTA

Europa League: Siviglia Roma 0-0 LA DIRETTA DALLE 18,55 A Duisburg ottavi in partita unica, Zaniolo titolare dal primo minuto. Probabili formazioni di Siviglia-Roma Siviglia (4-3-3): 13 Bono, 16 Jesu ...

Siviglia-Roma, probabili formazioni: Fonseca punta tutto su Zaniolo

Europa League, atto secondo per le italiane. Mercoledì sera l'Inter ha battuto il Getafe e s'è qualificata alla Final Eight, oggi tocca alla Roma di Paulo Fonseca superare lo sbarramento degli ottavi ...

Europa League: Siviglia Roma 0-0 LA DIRETTA DALLE 18,55 A Duisburg ottavi in partita unica, Zaniolo titolare dal primo minuto. Probabili formazioni di Siviglia-Roma Siviglia (4-3-3): 13 Bono, 16 Jesu ...Europa League, atto secondo per le italiane. Mercoledì sera l'Inter ha battuto il Getafe e s'è qualificata alla Final Eight, oggi tocca alla Roma di Paulo Fonseca superare lo sbarramento degli ottavi ...