Decreto agosto, più soldi ai medici, stop alla riscossione e rilancio per i locali (Di giovedì 6 agosto 2020) Potrebbe coincidere con la fine dello stato di emergenza, e quindi con la metà di ottobre, lo slittamento dello stop alla riscossione delle cartelle in vigore oggi fino al 31 agosto. Un rinvio... Leggi su ilmessaggero

