De Zerbi: «Boga? Pronto per un top club, ma non si accontenti di far parte della rosa» (Di giovedì 6 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo. Parla anche di Boga, Berardi e Locatelli. Di quanto siano pronti o meno per un top club. «Sono tutti pronti. Ma vadano solo per essere protagonisti. Accontentarsi di far parte della rosa significherebbe buttare via talento e carriera. Di vita ce n’è una sola e le scelte sono determinanti. Non è vero che il treno passa una volta e basta: se ti impegni, ne passano tanti». E sul suo modo di allenare: «Tanti opinionisti pensano che io muova i giocatori come le marionette: sbagliato. Ero un 10 anarchico, come potrei farlo? Io cerco di dare una lingua comune alla squadra, ma poi esigo che siano i calciatori a scegliere le parole: la giocata da fare, la soluzione da trovare. Non ... Leggi su ilnapolista

