Coronavirus Veneto | con il lockdown meno biossido di azoto e Pm10

Il lockdown dovuto all'emergenza Cornavirus dal primo marzo al 31 maggio ha comportato in Veneto un risparmio dell'emissione di circa 5.000 tonnellate di biossido di azoto e di circa 150 tonnellate di polveri sottili Pm10, pari al 28% e al 5% delle emissioni che si sarebbero avute in condizioni normali. Il dato emerge dal nuovo rapporto dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav) aggiornato al 31 maggio sugli effetti sulla qualità dell'aria delle misure per l'emergenza Covid-19 in Veneto. La valutazione è stata effettuata mediante l'analisi delle concentrazioni degli inquinanti dalle stazioni di monitoraggio Arpav; la stima delle variazioni delle emissioni inquinanti dei settori interessati dalle restrizioni;

